Sport in tv oggi, martedì 9 agosto 2022: programma e diretta tv (Di martedì 9 agosto 2022) Una giornata all’insegna di diverse discipline Sportive. Lo Sport in tv oggi, lunedì 8 agosto 2022, non lascerà a bocca asciutta gli appassionati con diversi, ed importanti, appuntamenti da seguire con estremo interesse ed attenzione. Sono diversi gli eventi da seguire tutti di un fiato: in pista ciclismo ed in vasca la pallanuoto, ma l’attenzione inevitabilmente sarà calamitata dall’incontro di Matteo Berrettini nel torneo di tennis di Montreal. Sport in tv oggi: tutti gli appuntamenti Ecco, nel dettaglio, tutte le informazioni utili per assistere in diretta tv agli eventi Sportivi di oggi: 09.00 Ciclismo, Tour of Szeklerland: prima tappa – Nessuna copertura tv/streaming. 11.00 Snooker, British Open: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Una giornata all’insegna di diverse disciplineive. Loin tv, lunedì 8, non lascerà a bocca asciutta gli appassionati con diversi, ed importanti, appuntamenti da seguire con estremo interesse ed attenzione. Sono diversi gli eventi da seguire tutti di un fiato: in pista ciclismo ed in vasca la pallanuoto, ma l’attenzione inevitabilmente sarà calamitata dall’incontro di Matteo Berrettini nel torneo di tennis di Montreal.in tv: tutti gli appuntamenti Ecco, nel dettaglio, tutte le informazioni utili per assistere intv agli eventiivi di: 09.00 Ciclismo, Tour of Szeklerland: prima tappa – Nessuna copertura tv/streaming. 11.00 Snooker, British Open: ...

