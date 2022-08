Pnrr: soldi ci sono ma restano difficolta' di spesa (Di martedì 9 agosto 2022) Il Pnrr sta cambiando l'Italia ma finora non ha modificato l'atavica difficolta' della pubblica amministrazione a spendere le risorse assegnate. Il richiamo arriva dai magistrati della Corte dei Conti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Ilsta cambiando l'Italia ma finora non ha modificato l'atavica' della pubblica amministrazione a spendere le risorse assegnate. Il richiamo arriva dai magistrati della Corte dei Conti ...

AlexBazzaro : Oggi con la medesima lungimiranza vi spiega come la #FlatTax “scassi” le finanze pubbliche e faccia perdere i soldi… - GassmanGassmann : …e comunque, per essere chiari, i soldi per il pnrr li ho trovati io. - fattoquotidiano : Berlusconi si attribuisce il merito dei fondi europei: “Ho ottenuto io i soldi del Pnrr”. Conte: “Non lo ricordo co… - andydemar : RT @danoris2110: Cazzo volete che cambi con La Russa, Fitto, Santanché? Non li avete già visti tutti? Bloccheranno due zattere uso mediatic… - OssaniAnna : RT @danoris2110: Cazzo volete che cambi con La Russa, Fitto, Santanché? Non li avete già visti tutti? Bloccheranno due zattere uso mediatic… -

Corte dei Conti: si rischia di non spendere i soldi del Pnrr Euronews Italiano Pnrr: soldi ci sono ma restano difficolta' di spesa Il Pnrr sta cambiando l'Italia ma finora non ha modificato l'atavica difficolta' della pubblica amministrazione a spendere le risorse assegnate. Campanile (Amo Senigallia): "Liverani-Bello di FdI rifiuteranno per coerenza i contributi PNRR" 3' di lettura Senigallia 09/08/2022 - Nei giorni scorsi è stato approvato dal Consiglio Comunale la revisione del piano triennale degli interventi pubblici. I senigalliesi possono essere felici perché ... Il Pnrr sta cambiando l'Italia ma finora non ha modificato l'atavica difficolta' della pubblica amministrazione a spendere le risorse assegnate.3' di lettura Senigallia 09/08/2022 - Nei giorni scorsi è stato approvato dal Consiglio Comunale la revisione del piano triennale degli interventi pubblici. I senigalliesi possono essere felici perché ...