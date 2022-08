Pellegrini | «Smettere non è facile | all’inizio alle otto e mezzo di mattina spesso mi chiedevo | “ora che cacchio faccio tutta la giornata?”»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 agosto 2022) Dopo tanti anni in vasca quest’anno Federicacambierà il suo punto di osservazione per i prossimi europei di Roma, sarà una madrina d’eccellenza che seguirà le gare dalla tribuna. Certo lasciare il nuoto non è statocome racconta al Corriere dello Sport «Il primo mese,dimi: “ora chela?”» Ma poi si comincia ad adattarsi e a gustare il piacere dei ritmi lenti «Avere ritmi di vita normali e? stato il vero cambiamento». Quest’anno Federica è riuscita addirittura a concedersi una crociera con la sua. mamma che lo desiderava da tempo. È chiaro che mancano le gare «Manca l’emozione, non la ...