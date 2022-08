Latium Festival 2022, successo per l’apertura ufficiale (Di martedì 9 agosto 2022) Una gran bella partenza quella che nei giorni scorsi, si è consumata a Cori per il Latium Festival dove, nel teatro all’aperto presso la cornice il tempio d’Ercole (I sec. a.C.), si è svolta la manifestazione che porta gruppi folklorici provenienti da tutto il mondo nella città lepina. A Cori infatti i gruppi soggiornano per oltre dieci giorni portando la loro arte e la loro cultura in giro per le province della regione. Tutto esaurito per la serata che ha visto la ripartenza del Festival senza le restrizioni dovute al Covid degli anni precedenti. Lo spettacolo sul palco è stato preceduto dalla PARATA MONDIALE DEL FOLKLORE con i gruppi che, partendo dall’ex campo sportivo di Cori monte, hanno attraversato piazza Signina tra gli applausi della folla fino ad arrivare al tempio d’Ercole. Allo spettacolo era presente l’amministrazione ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) Una gran bella partenza quella che nei giorni scorsi, si è consumata a Cori per ildove, nel teatro all’aperto presso la cornice il tempio d’Ercole (I sec. a.C.), si è svolta la manifestazione che porta gruppi folklorici provenienti da tutto il mondo nella città lepina. A Cori infatti i gruppi soggiornano per oltre dieci giorni portando la loro arte e la loro cultura in giro per le province della regione. Tutto esaurito per la serata che ha visto la ripartenza delsenza le restrizioni dovute al Covid degli anni precedenti. Lo spettacolo sul palco è stato preceduto dalla PARATA MONDIALE DEL FOLKLORE con i gruppi che, partendo dall’ex campo sportivo di Cori monte, hanno attraversato piazza Signina tra gli applausi della folla fino ad arrivare al tempio d’Ercole. Allo spettacolo era presente l’amministrazione ...

