DITONELLAPIAGA: giovedì 11 agosto in concerto all’alba a Villa Manin (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo Sanremo, il Disco di Platino per Chimica, il successo del nuovo singolo estivo Disco (I Love It) e la straordinaria vittoria della Targa Tenco 2022 per la sezione Opera Prima, DITONELLAPIAGA continua il suo trionfo in giro per l’Italia. Prossima tappa del tour estivo, che la sta consacrando come una delle più importanti protagoniste della nuova musica pop italiana, il suggestivo concerto all’alba in programma giovedì 11 agosto nel parco di Villa Manin a Codroipo per Villa Manin Estate 2022. Sul palco Margherita Carducci – vero nome di DITONELLAPIAGA – porterà i brani del suo acclamato album d’esordio Camouflage, accompagnata dai suoi fidati collaboratori: Benjamin Ventura al piano e synth, Alessandro ... Leggi su udine20 (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo Sanremo, il Disco di Platino per Chimica, il successo del nuovo singolo estivo Disco (I Love It) e la straordinaria vittoria della Targa Tenco 2022 per la sezione Opera Prima,continua il suo trionfo in giro per l’Italia. Prossima tappa del tour estivo, che la sta consacrando come una delle più importanti protagoniste della nuova musica pop italiana, il suggestivoin programma11nel parco dia Codroipo perEstate 2022. Sul palco Margherita Carducci – vero nome di– porterà i brani del suo acclamato album d’esordio Camouflage, accompagnata dai suoi fidati collaboratori: Benjamin Ventura al piano e synth, Alessandro ...

