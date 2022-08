Cisterna, dopo anni tornano in funzione gli ascensori nella stazione: ecco le info (Di martedì 9 agosto 2022) dopo anni, finalmente, tornano in funzione gli ascensori nella stazione ferroviaria di Cisterna di Latina. I viaggiatori potranno usufruire di tre ascensori telecontrollati che saranno attivi tutti i giorni dalle ore 5 alle 24. Il collaudo è stato pienamente superato questa mattina dai tecnici della Rete Ferroviaria Italiana con la presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli. Le parole del sindaco «Siamo soddisfatti che la RFI abbia tenuto conto delle nostre sollecitazioni – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore Andrea Santilli – e che finalmente la stazione di Cisterna sia dotata di un servizio moderno e funzionale che garantisce l’accesso e la fruizione di un servizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022), finalmente,ingliferroviaria didi Latina. I viaggiatori potranno usufruire di tretelecontrollati che saranno attivi tutti i giorni dalle ore 5 alle 24. Il collaudo è stato pienamente superato questa mattina dai tecnici della Rete Ferroviaria Italiana con la presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli. Le parole del sindaco «Siamo soddisfatti che la RFI abbia tenuto conto delle nostre sollecitazioni – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore Andrea Santilli – e che finalmente ladisia dotata di un servizio moderno e funzionale che garantisce l’accesso e la fruizione di un servizio ...

