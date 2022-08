(Di martedì 9 agosto 2022)verrà recuperata e restituita alla città durante l’anno di Bergamo Brescia. L’iter per ildello storico palazzo che affaccia suprosegue: l’edificio è destinato a ospitare l’ampliamentoBiblioteca civica Angelo Mai, uno dei luoghi simbolocittà di Bergamo. Nella seduta di giovedì 4 agosto la Giunta Gori ha completato di fatto l’iter di progettazione dell’intervento che intende recuperare il primo e il secondo piano dell’immobile. Innanzitutto, nei piani dell’Amministrazione vi è lo stop al lento degrado in corso, oltre, ovviamente, alla messa in funzione del palazzo per consentirne di apprezzare la ...

BergamoNews.it

... Cinzia Losi Art Director: Claudia Greco Head of Account Department: Silvia Cazzaniga Account Director: ElenaHead of Strategy Growth: Jacopo Bordin Strategist: Valeria Capobiancodi ...... Cinzia Losi Art Director: Claudia Greco Head of Account Department: Silvia Cazzaniga Account Director: ElenaHead of Strategy & Growth: Jacopo Bordin Strategist: Valeria Capobiancodi ... Casa Suardi in piazza Vecchia, al via il recupero per Capitale della Cultura Nell’edificio saranno realizzati spazi per mostre, laboratori didattici e per l’ampliamento della biblioteca Mai ...Il vice sindaco Sergio Gandi: "L’avanzo concorrerà a dare ossigeno a interventi sul territorio come il nuovo Palazzetto dello sport, Piazza della Libertà e molto altro" ...