Bonus trasporti pubblici 2022 | studenti e lavoratori | come ottenerlo | domanda online

(Adnkronos) – Bonus trasporti pubblici 2022 per lavoratori, studenti e pensionati: domande al via da settembre. come si fa a ottenerlo? L'agevolazione copre fino un massimo di 60 euro per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale ed è pensato nell'ottica di sostenere le categorie più a rischio a livello economico. Il Bonus è nominativo e sarà utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) da acquistare nel mese in cui si è richiesto e ottenuto: il periodo di validità del buono è infatti limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Ciascun beneficiario potrà chiedere un ...

