Asl di Caserta, ecco il nuovo vertice. Il neo direttore Blasotti chiama Enzo Iodice e Giuseppe Tarantino (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo l’insediamento avvenuto qualche giorno fa, il nuovo direttore generale dell’Asl di Caserta Amedeo Blasotti ha nominato gli altri funzionari di vertice dell’azienda sanitaria, firmando gli atti di incarico. In particolare l’ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere Enzo Iodice e’ stato nominato direttore sanitario dell’Asl; Iodice, ex esponente Pd, da quasi tre anni e’ coordinatore delle attivita’ distrettuali dell’Asl di Caserta oltre ad essere responsabile dei distretti socio-sanitari 18 e 19. nuovo direttore amministrativo e’ invece Giuseppe Tarantino, direttore dell’Unita’ operativa complessa Gestione Economica e Finanziaria ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo l’insediamento avvenuto qualche giorno fa, ilgenerale dell’Asl diAmedeoha nominato gli altri funzionari didell’azienda sanitaria, firmando gli atti di incarico. In particolare l’ex sindaco di Santa Maria Capua Veteree’ stato nominatosanitario dell’Asl;, ex esponente Pd, da quasi tre anni e’ coordinatore delle attivita’ distrettuali dell’Asl dioltre ad essere responsabile dei distretti socio-sanitari 18 e 19.amministrativo e’ invecedell’Unita’ operativa complessa Gestione Economica e Finanziaria ...

