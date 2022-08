Apple impone le etichette pro Cina ai fornitori di Taiwan per evitare ritardi su iPhone 14 (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo il blocco di alcuni lotti alla frontiera cinese, l'azienda di Tim Cook corre ai ripari per scongiurare la sospensione della produzione L'iPhone 14 è alle porte, ma le spedizioni dei componenti da Taiwan vanno a rilento. Il motivo? Le autorità cinesi ora vogliono che sulla bolla di accompagnamento delle merci provenienti dall'isola indipendentista, luogo di produzione dei superconduttori, appaia la dicitura "Made in Taiwan, China", oppure "Made in Chinese Taipei". … Leggi su it.mashable (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo il blocco di alcuni lotti alla frontiera cinese, l'azienda di Tim Cook corre ai ripari per scongiurare la sospensione della produzione L'14 è alle porte, ma le spedizioni dei componenti davanno a rilento. Il motivo? Le autorità cinesi ora vogliono che sulla bolla di accompagnamento delle merci provenienti dall'isola indipendentista, luogo di produzione dei superconduttori, appaia la dicitura "Made in, China", oppure "Made in Chinese Taipei". …

