(Di lunedì 8 agosto 2022)l'. Il Comune fa sapere che "i lavori di riparazione dell’comunale, interessato nella sera del 05 agosto dalla frana in Val Ferret, sono sostanzialmente terminati. Le vasche principali dell'intercomunale stanno caricando e il servizio sarà progressivamente ripristinato per tutto il territorio comunale e anche per la frazione Verrand di Pré Saint-Didier" si legge in un comunicato

SkyTG24 : Torna l'acqua a Courmayeur, acquedotto riparato - MediasetTgcom24 : Courmayeur, riparato l'acquedotto: torna l'acqua nelle case #valferret #courmayeur - ioloraccolgo : ++ Torna l'acqua a Courmayeur, acquedotto riparato ++ - AnsaValledAosta : Torna l'acqua a #Courmayeur, acquedotto riparato dopo la frana in val Ferret di venerdì - giada_imperato : fuochi d’artificio quando torna l’acqua perché non ne posso più -

Torna l'acqua a Courmayeur, acquedotto riparato La frana in Val Ferret, in Valle d'Aosta, aveva causato diversi disagi a residenti e turisti. Molte le proteste social ...Il comune di Courmayeur ha fatto sapere che "I lavori di riparazione dell'acquedotto comunale, interessato nella sera del 5 agosto dalla frana in Val Ferret, sono sostanzialmente terminati". In questi ...