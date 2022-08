Tentato omicidio ad Anzio, fa avances alla ragazza e lui gli spara: arrestato (Di lunedì 8 agosto 2022) Tutto sarebbe partito da avances, frasi (non gradite) rivolte alla sua fidanzata. Ma lui non ha certo pensato di rispondere a tono, di difendersi con la parola. Anzi, ha estratto dal marsupio una pistola e ha colpito, quello che ai suoi occhi era un ‘rivale’. Ferendolo gravemente alla coscia destra. Questo è quello che è successo ad Anzio il 19 giugno scorso, intorno alle 3.30 di notte. Ora, a distanza di mesi, l’aggressore è stato individuato e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Anzio, supportati da quelli della Compagnia di Riccione: il 33enne, di origini albanese, è stato ‘scoperto’ e fermato perché presunto autore del Tentato omicidio avvenuto in un bar in pieno centro. Le indagini sul Tentato omicidio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) Tutto sarebbe partito da, frasi (non gradite) rivoltesua fidanzata. Ma lui non ha certo pensato di rispondere a tono, di difendersi con la parola. Anzi, ha estratto dal marsupio una pistola e ha colpito, quello che ai suoi occhi era un ‘rivale’. Ferendolo gravementecoscia destra. Questo è quello che è successo adil 19 giugno scorso, intorno alle 3.30 di notte. Ora, a distanza di mesi, l’aggressore è stato individuato edai Carabinieri della Compagnia di, supportati da quelli della Compagnia di Riccione: il 33enne, di origini albanese, è stato ‘scoperto’ e fermato perché presunto autore delavvenuto in un bar in pieno centro. Le indagini sul...

