Roma | ufficiale la cessione in Liga | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo la super campagna acquisti dellain questa sessione di mercato era fisiologico che dovessero arrivare delle uscite. Tutto ciò riguarda specialmente il reparto offensivo della Lupa, che con Dybala ha sparato il colpo dell’estatena. Di conseguenza, come ufficializzato dallo stesso club spagnolo, Carles Perez è stato dirottato verso il Celta Vigo. L’ex canterano del Barça chiude la sua prima parentesi allacon 71 presenze ed 8 gol all’attivo. Il 24enne volerà domani in Spagna per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. FOTO: Getty – Carles Perez--Celta Vigo La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Quindi il futuro di Carles Perez allanon è definito. Dipenderà tutto da come si comporterà nella prossima stagione tra le fila del Celta ...