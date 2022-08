La ricetta di Salvini: con noi flat tax al 15% e aiuti per le bollette (Di lunedì 8 agosto 2022) Il centrosinistra vuole la patrimoniale, la Lega la flat tax. Matteo Salvini torna a sottolineare le differenze tra i principali schieramenti in campo alle elezioni politiche del 25 settembre. "I litigi a sinistra non appassionano né me né gli italiani", ha detto il leader del Carroccio in un'intervista per l'edizione serale di lunedì 8 agosto del Tg2. Ma la differenza sostanziale tra i due schieramenti è che "a sinistra propongono più tasse mentre il centrodestra a guida Lega ne propone di meno". L'esempio principe è quello della flat tax, l'aliquota fissa che il leader del Carroccio ha proposto nella sua versione Radio Montecarlo: “In questo momento ci sono 2 milioni di partite Iva che pagano una flat tax al 15%, a me piacerebbe estendere questa tassazione piatta anche ai lavoratori dipendenti. Nell'arco di 5 ... Leggi su iltempo (Di lunedì 8 agosto 2022) Il centrosinistra vuole la patrimoniale, la Lega latax. Matteotorna a sottolineare le differenze tra i principali schieramenti in campo alle elezioni politiche del 25 settembre. "I litigi a sinistra non appassionano né me né gli italiani", ha detto il leader del Carroccio in un'intervista per l'edizione serale di lunedì 8 agosto del Tg2. Ma la differenza sostanziale tra i due schieramenti è che "a sinistra propongono più tasse mentre il centrodestra a guida Lega ne propone di meno". L'esempio principe è quello dellatax, l'aliquota fissa che il leader del Carroccio ha proposto nella sua versione Radio Montecarlo: “In questo momento ci sono 2 milioni di partite Iva che pagano unatax al 15%, a me piacerebbe estendere questa tassazione piatta anche ai lavoratori dipendenti. Nell'arco di 5 ...

