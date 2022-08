Juventus, Morata scopre i difetti: dopo Kostic, serve un altro attaccante (Di lunedì 8 agosto 2022) La sconfitta della Juventus alla Continassa, nell’amichevole precampionato contro l’Atletico Madrid ha scoperto ancora di più alcuni difetti della squadra di Massimiliano Allegri. Si tratta ovviamente di calcio d’agosto, ma qualche allarme in casa bianconera è scattato. Per questo motivo nei pochi giorni di calciomercato rimanenti si proverà a dare un’accelerata alle operazioni in entrata. Ormai Filip Kostic è ad un passo dalla Juventus, che sta lavorando per raggiungere l’accordo con l’Eintracht Francoforte. Attualmente si è ridotta la distanza tra l’offerta della Juve (14 milioni) e la richiesta dei tedeschi (18 milioni). Ballano circa 4 milioni, un gap che potrebbe essere colmato con l’inserimento di alcuni bonus. C’è grande ottimismo e la speranza dei bianconeri è di averlo già a Torino nei prossimi giorni per ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) La sconfitta dellaalla Continassa, nell’amichevole precampionato contro l’Atletico Madrid ha scoperto ancora di più alcunidella squadra di Massimiliano Allegri. Si tratta ovviamente di calcio d’agosto, ma qualche allarme in casa bianconera è scattato. Per questo motivo nei pochi giorni di calciomercato rimanenti si proverà a dare un’accelerata alle operazioni in entrata. Ormai Filipè ad un passo dalla, che sta lavorando per raggiungere l’accordo con l’Eintracht Francoforte. Attualmente si è ridotta la distanza tra l’offerta della Juve (14 milioni) e la richiesta dei tedeschi (18 milioni). Ballano circa 4 milioni, un gap che potrebbe essere colmato con l’inserimento di alcuni bonus. C’è grande ottimismo e la speranza dei bianconeri è di averlo già a Torino nei prossimi giorni per ...

