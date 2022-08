Terracina | bambino napoletano di 11 anni investito e ucciso sulle strisce | la folla cerca di linciare l' automobilista 18enne

(Di domenica 7 agosto 2022), voci, risate, poi il rombo del motore e lo schianto. Tutto è cambiato in una frazione di secondo. Romeo Golia, 11, era in compagnia della madre e di due zie. Stava attraversando la...

di 11 anni ucciso sulle strisce Il 21enne alla guida ha rischiato di essere linciaggiato. Ora è indagato per omicidio stradale. Il gravissimo incidente venerdì scorso mentre il ...di 11 anni investito e ucciso sulle strisce: la folla cerca di linciare l'automobilista 18enne L'ALLARME La chiamata al Suem per dare l'allarme è giunta poco dopo le 20 , e in ...Romeo Golia, 11 anni, era in compagnia della madre e di due zie. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, a Terracina, lì dove l'Appia costeggia la spiaggia tra il Pisco Montano e il mare ...TERRACINA/ NAPOLI – Una vera tragedia quella successa nella tarda serata di venerdì 5 agosto, una scena che nessuna mamma dovrebbe vivere davanti ai suoi occhi: Romeo ucciso a 11 anni mentre attravers ...