Salvini a Ghisalba | “Comprate italiano e via l’Iva dai generi alimentari per un anno”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 agosto 2022) Il condottiero Matteoarriva alla festa della Lega ditra ali di folla. È carico, in formissima e non manca di dimostrarlo anche nel suo discorso rivolto a quanti sono venuti ad acclamarlo. Esordisce salutando la terra bergamasca: “Che ha sofferto più di tutti, ma che è stata anche la prima che si è risollevata”. Poi la prima bordata alla sinistra: “Dicono: ci mettiamo insieme tutti quanti per difendere il Paese dalla destra, ma l’articolo 1 della nostra Costituzione diche che il popolo è sovrano”. Applausi e cori. Quindiparte lancia in resta: “Gli impegni che prendo stasera ali devo mantenere”. Ed elenca. Primo punto: il lavoro. “A sinistra vedono l’emergenza fascista, per noi l’emergenza è il lavoro. Dobbiamo cancellare la Fornero: la pensione va a chi ha lavorato 41 anni. Dobbiamo ...