WTA Washington 2022 | Samsonova elimina Raducanu | Xiyu Wang batte Azarenka Bene Saville e Kanepi

(Di sabato 6 agosto 2022) È terminata poco fa un’altra giornata del WTA 250 di. Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa si sono disputati sul cemento statunitense l’ultimo match valevole per gli ottavi di finale e tutti i quarti e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati. È passata a sorpresa in semifinale Liudmila. La russa (n.60 WTA) ha superato la britannica Emma(testa di serie n.2) per 7-6(6) 6-1 in un’ora e 48 minuti di gioco. Per la nativa di Olenegorsk ci sarà ora la sfida contro la cinese(n.95), uscita vincitrice dal match contro Victoria(la bielorussa numero 4 del seeding aveva prima sconfitto la ceca Tereza Martincova per 7-6 6-2 agli ottavi di finale) con il punteggio di 6-1 6-3. L’altra semifinale che si è ...