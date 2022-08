Sicilia, una natura da tutelare. Il Castagno dei Cento Cavalli ha 2200 anni (Di sabato 6 agosto 2022) Il monumentale albero si trova in Sicilia, alle pendici dell’Etna, e si è risalito con esattezza alla sua età grazie a un’innovativa tecnica del Dna estratto dalle foglie. Ha un nome leggendario legato a una regina, è stato visitato anche da Goethe, è tra i più antichi al mondo e fa parte di un patrimonio che va sempre più tutelato e protetto. Più che un semplice albero, è un inestimabile libro di storia a cielo aperto il Castagno dei Cento Cavalli. L’età di quello che è uno dei monumenti della natura più antichi e grandi al mondo, è stata ricalcolata e ora si sa con certezza quanti anni ha: ben 2.200. Il Castagno dei Cento Cavalli ha raggiunto i 2200 anni d’etàLa tecnica per misurare i suoi ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 6 agosto 2022) Il monumentale albero si trova in, alle pendici dell’Etna, e si è risalito con esattezza alla sua età grazie a un’innovativa tecnica del Dna estratto dalle foglie. Ha un nome leggendario legato a una regina, è stato visitato anche da Goethe, è tra i più antichi al mondo e fa parte di un patrimonio che va sempre più tutelato e protetto. Più che un semplice albero, è un inestimabile libro di storia a cielo aperto ildei. L’età di quello che è uno dei monumenti dellapiù antichi e grandi al mondo, è stata ricalcolata e ora si sa con certezza quantiha: ben 2.200. Ildeiha raggiunto id’etàLa tecnica per misurare i suoi ...

