Lega replica a Misiani: “Riforma fiscale non è affossata, verrà trattata dal prossimo Governo” (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo l’intervista del senatore Antonio Misiani del Partito Democratico (leggi qui), arriva la replica della Lega nelle persone della senatrice Simona Pergreffi, degli onorevoli Rebecca Frassini componente della commissione Bilancio e Alberto Ribolla componente della commissione Finanze. “Chi dice che la Riforma fiscale è stata affossata e soprattutto sostiene che la Lega sia il partito delle tasse, insieme al centrodestra, è chiaro che mente sapendo di mentire. Invece di gettare fumo negli occhi dei cittadini, come sta facendo il Pd in queste ore, noi preferiamo parlar chiaro e agire nell’interesse dei cittadini italiani – afferma la senatrice Simona Pergreffi della Lega, in risposta al colLega senatore Misiani -. La ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo l’intervista del senatore Antoniodel Partito Democratico (leggi qui), arriva ladellanelle persone della senatrice Simona Pergreffi, degli onorevoli Rebecca Frassini componente della commissione Bilancio e Alberto Ribolla componente della commissione Finanze. “Chi dice che laè statae soprattutto sostiene che lasia il partito delle tasse, insieme al centrodestra, è chiaro che mente sapendo di mentire. Invece di gettare fumo negli occhi dei cittadini, come sta facendo il Pd in queste ore, noi preferiamo parlar chiaro e agire nell’interesse dei cittadini italiani – afferma la senatrice Simona Pergreffi della, in risposta al colsenatore-. La ...

Agenzia_Ansa : 'Mosca chiese alla Lega se volesse ritirare i ministri'. La Stampa, contatti consigliere del Carroccio Capuano-Kost… - TRIESTE_news : Concertazione, replica Bernardis (Lega) al PD: 'Contestate vostro stesso sistema' - - CatelliRossella : La Rappresentante di Lista contro Salvini: 'Non usare Ciao Ciao'. La replica del leader della Lega - Musica - ANSA - ambroperego : La Rappresentante di Lista contro Salvini: 'Non usare Ciao Ciao'. La replica del leader della Lega - Musica - ANSA… - valy_s : @SoonColibri No, no… lui è proprio scappato. Ha dato le dimissioni pur avendo la fiducia. Dopo che Mattarella le ha… -