“Le graduatorie? Non verificano le competenze. Una carriera dei docenti riscatterebbe l’umiliante egualitarismo tra i docenti”, il punto di vista (Di sabato 6 agosto 2022) Riceviamo e pubblichiamo il punto di vista su un tema molto dibattuto in relazione alla riforma del reclutamento dei docenti e della loro carriera, che è quello della meritocrazia a scuola, inviatoci dal Vicepresidente nazionale ANP, Alessandro Artini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 agosto 2022) Riceviamo e pubblichiamo ildisu un tema molto dibattuto in relazione alla riforma del reclutamento deie della loro, che è quello della meritocrazia a scuola, inviatoci dal Vicepresidente nazionale ANP, Alessandro Artini. L'articolo .

orizzontescuola : “Le graduatorie? Non verificano le competenze. Una carriera dei docenti riscatterebbe l’umiliante egualitarismo tra… - Elisart1977 : @rinodime12 O fa ritardare la pubblicazione di GM, sbaglia punteggi graduatorie, rimanda scadenze, non rettifica e… - GAndriella : @rinodime12 Non vengono già scartati? Ha ragione, per la scuola bisogna togliere le sole graduatorie, e mettere il quiz. - Stefani47564412 : @berlusconi Il debito pubblico italiano è di 2.763 miliardi.Stima spesa lorda x interessi a fine 2022: 60,1 miliard… - fragi____ : 27,5 punti in A12 e A22. Praticamente non lavorerò mai. #graduatorie #gps -