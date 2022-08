' Il Comune rompe il patto con i commercianti' - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 6 agosto 2022) E' scontro tra Confcomercio e. "Le attività e locali del centro di San Miniato dovranno pagare per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in occasione delle chiusure estive del centro storico: ...

ggarzotti : @MarcoEsse5 @ultimora_pol Diciamo che avere degli organi di partito funzionati e legittimati serve proprio a rappre… - michele27088 : La differenza tra una donna e una lavatrice è che entrambi hanno il ciclo , ma la lavatrice non rompe le palle, men… - urukay81 : Campagna elettorale: 1. Tutela del bene comune: tutto ciò che è della comunità va tutelato va insegnato nelle scuo… - lalli13j : @GiudizioSaggio @AlexBazzaro Anche nel mio comune nn vengono rispettate;quindi adesso mi reco al supermercato e amm… - clerigiovi : @Chiariello_CS Aspettiamo il sostituto di mertens. Poi a destra se si rompe di Lorenzo è confermato zanoli? Un treq… -

RomaToday

...e. "Le attività e locali del centro di San Miniato dovranno pagare per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in occasione delle chiusure estive del centro storico: una decisione che...... che è stata il soggetto di diverse opere di teatro greco, ed è diventata nel sensoil ... L'interruzione della routinela logica dell'equivalenza, riportando in superficie il senso del ... Si rompe la fognatura nelle case del Comune, gli inquilini pagano l’autospurgo Niente suolo pubblico gratuito per le attività e i negozi del centro. Durissimo attacco di Confcommercio all’amministrazione Giglioli ...Gli ex M5s di Alternativa prendono le distanza da Paragone e lo accusaano di aver messo capilista candidati organici a formazioni fasciste ...