Traffico Roma del 05-08-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 agosto 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana di mondi alle porte diè risolto l’incidente sull’autosole restano code a tratti dal bivio con la A24-teramo ad Anagni in direzione di Napoli sentire anche sulla diramazione disud da San Cesareo alla Autosole ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra Tiburtina e Lanina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Pontina è lalavori invece su via Appia rallentamenti e code tra l’aeroporto di Ciampino e raccordo anulare nelle due direzioni rallentamenti e code per lavori anche sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana e raccordo anulare riaperta via di Tor Carbone chiusa precedentemente per un incendio tra via Viggiano e via Erode Attico nelle due direzioni si lavora di notte su via ...