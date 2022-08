Minorenni non accompagnati, accoglienza ed assistenza Onmic (Di venerdì 5 agosto 2022) Provengono dal Mali, dalla Nigeria, dall’Egitto. Sono otto e sono una parte dei tanti minori non accompagnati sbarcati al porto di Salerno il 1 agosto. Sottoposti a tutte le necessarie verifiche sanitarie, sono stati quindi destinati (dai Servizi Sociali del Comune) alla Onmic. La storica associazione, leader nell’accoglienza ed assistenza, ha preso in carico la giovane pattuglia di migranti. Il presidente nazionale Vincenzo Siano e la responsabile del settore socio educativo Giovanna Pisapia hanno accolto i ragazzi nella sede di Torrione (foto). Subito sono stati inseriti nel rodato sistema di integrazione. A loro sono assicurati il vitto, l’alloggio, i servizi di mediazione culturale, l’assistenza burocratica, la pratica sportiva e ludica e la fondamentale integrazione scolastica. Nell’anno 2022/2023 ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 5 agosto 2022) Provengono dal Mali, dalla Nigeria, dall’Egitto. Sono otto e sono una parte dei tanti minori nonsbarcati al porto di Salerno il 1 agosto. Sottoposti a tutte le necessarie verifiche sanitarie, sono stati quindi destinati (dai Servizi Sociali del Comune) alla. La storica associazione, leader nell’ed, ha preso in carico la giovane pattuglia di migranti. Il presidente nazionale Vincenzo Siano e la responsabile del settore socio educativo Giovanna Pisapia hanno accolto i ragazzi nella sede di Torrione (foto). Subito sono stati inseriti nel rodato sistema di integrazione. A loro sono assicurati il vitto, l’alloggio, i servizi di mediazione culturale, l’burocratica, la pratica sportiva e ludica e la fondamentale integrazione scolastica. Nell’anno 2022/2023 ...

