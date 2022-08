Il semaforo è rosso, ma lo attraversa a tutta velocità, sei morti: il video shock (Di venerdì 5 agosto 2022) Il video arriva da Los Angeles. Un automobilista, per ragioni ancora inspiegabili, ha attraversato a tutta velocità un incrocio estremamente trafficato, nonostante il semaforo fosse rosso. Inevitabile ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilarriva da Los Angeles. Un automobilista, per ragioni ancora inspiegabili, hato aun incrocio estremamente trafficato, nonostante ilfosse. Inevitabile ...

ruggerospe : Se c'è un semaforo e' sicuramente rosso. #leggedimurphy #maiunagioia - IIIpatriota : RT @Marvod3: Ricordo due motti fascisti: 'chi si ferma è perduto' 'me ne frego'. Dopo le riflessioni della Cirinnà, per non apparire fascis… - covidisairborne : RT @Massimi40945796: Appena seduto al mio posto, la grande 'sorpresa' che ormai non sorprende più: semaforo rosso vuol dire aria viziata: r… - Bassi10Bassi : RT @dassste: Perché nn mettere anche in Italia il giallo quando il semaforo passa dal rosso al verde(come,ad esempio, in Gran Bretagna e in… - GianniJ08 : @ValentinaStoc15 Mi è successo ora dal nostro amico... Io uscivo dal Bar, ho visto la Tipa che entrava e gli ho ap… -