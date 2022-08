Barça, Lewandowski si presenta: che numeri! (Di venerdì 5 agosto 2022) L'attaccante ex Bayern Monaco Robert Lewandowski riceve per la prima volta l'abbraccio del Camp Nou: ai nuovi tifosi dice di essere sicuro di ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 5 agosto 2022) L'attaccante ex Bayern Monaco Robertriceve per la prima volta l'abbraccio del Camp Nou: ai nuovi tifosi dice di essere sicuro di ...

Kero28489318 : @Bresingar_ Hanno detto che se Pique non dovesse abbassarsi po stipendio ad una cifra consona e il Barça dovrà paga… - mefisto57693772 : @chiaramilanista ??In caso Pique non dovesse accettare la riduzione del suo salario, il #Barça non potrà registrare… - EdoardoCostan10 : Al netto delle controversie legate al mercato, ma che squadra ha fatto il #barça ? #Lewandowski #laliga #SerieA - napolista : #Lewandowski: «L’età non conta, è solo un numero. Dopo 8 anni al Bayern, il Barça era il passo perfetto» «La mia s… - sixceIIs : lewandowski getting presented the same date messi leaves barça -