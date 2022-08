Tumore al colon-retto | arriva la biopsia liquida

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 4 agosto 2022) La scelta della terapia giusta, per il paziente giusto, al momento giusto: un obiettivo che sembra più vicino per ildelmetastatico, grazie allache consente di analizzare il DNA tumorale circolante attraverso un prelievo di sangue e così di selezionare i pazienti in base alle caratteristiche molecolari delin quel momento, a prescindere dalle precedenti terapie e dall`intervallo di sospensione. Lo rivela lo studio clinico interventistico Chronos, coordinato dall'IRCCS Candiolo di Torino e dall'Ospedale Niguarda di Milano, con la collaborazione dell`Università degli Studi di Torino e dell`Università degli Studi di Milano e la partecipazione clinica dell`Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l`Istituto Oncologico Veneto di Padova e l`IRCCS ...