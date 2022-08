Nel Pd cresce il malumore per la spartizione dei collegi. In troppi tra i dem rischiano la riconferma (Di giovedì 4 agosto 2022) La generosità di Enrico Letta nei confronti di Carlo Calenda, con il patto sui collegi uninominali 70/30 fa diminuire i posti a disposizione per i candidati espressi dalle correnti dem. Ciò determina malumori nel partito che contrastano con il clima trionfante nel quale il segretario ha dato l’annuncio dell’intesa tra Pd e Azione. “I seggi tra Camera e Senato nella versione più ottimistica saranno 130. In quella più realistica 110. Una decina saranno i seggi che il Nazareno dovrà dare a chi confluirà nella lista Pd – scrive il Corriere – dopo il patto siglato con Calenda ognuno ha dato il suo plauso al segretario che aveva mandato in porto una trattativa difficile, ma un po’ di malcontento serpeggiava soprattutto nelle seconde file. Insomma, tra quelli che vedono a rischio la riconferma”. C’è poi il problema di Fratoianni e Bonelli. Anche con loro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) La generosità di Enrico Letta nei confronti di Carlo Calenda, con il patto suiuninominali 70/30 fa diminuire i posti a disposizione per i candidati espressi dalle correnti dem. Ciò determina malumori nel partito che contrastano con il clima trionfante nel quale il segretario ha dato l’annuncio dell’intesa tra Pd e Azione. “I seggi tra Camera e Senato nella versione più ottimistica saranno 130. In quella più realistica 110. Una decina saranno i seggi che il Nazareno dovrà dare a chi confluirà nella lista Pd – scrive il Corriere – dopo il patto siglato con Calenda ognuno ha dato il suo plauso al segretario che aveva mandato in porto una trattativa difficile, ma un po’ di malcontento serpeggiava soprattutto nelle seconde file. Insomma, tra quelli che vedono a rischio la”. C’è poi il problema di Fratoianni e Bonelli. Anche con loro ...

