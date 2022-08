LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi in finale nei 400 ostacoli, al via la finale del disco femminile con Benedetti (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.15 Parte la seconda semifinale dei 100 metri femminili. 01.14 La sudafricana Minè De Clerk andrà a caccia della doppietta dopo aver trionfato nel getto del peso. 01.11 Tra poco scatterà anche la finale del lancio del disco femminile dove sarà presente l’azzurra Benedetta Benedetti. 01.08 Questa la seconda semifinale: Tanderud (Svezia), Alonzo Tejada (Rep. Dominicana), Ofoku (Nigeria), Seedo (Paesi Bassi), Clayton (Giamaica), Wedderburn-Goodison (Regno Unito), Cruttenden (Australia), Niles (Barbados). 01.06 Vince Shawnti Jackson (Usa) in 11?16 davanti alla sudafricana Viwe Jingqi (11?25). Terza Elena Guiu (Spagna) in 11?46 (primato personale), si ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.15 Parte la seconda semidei 100 metri femminili. 01.14 La sudafricana Minè De Clerk andrà a caccia della doppietta dopo aver trionfato nel getto del peso. 01.11 Tra poco scatterà anche ladel lancio deldove sarà presente l’azzurra Benedetta. 01.08 Questa la seconda semi: Tanderud (Svezia), Alonzo Tejada (Rep. Dominicana), Ofoku (Nigeria), Seedo (Paesi Bassi), Clayton (Giamaica), Wedderburn-Goodison (Regno Unito), Cruttenden (Australia), Niles (Barbados). 01.06 Vince Shawnti Jackson (Usa) in 11?16 davanti alla sudafricana Viwe Jingqi (11?25). Terza Elena Guiu (Spagna) in 11?46 (primato personale), si ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi in finale nei 400 ostacoli Tonella migliora il personale ne… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi in finale nei 400 ostacoli programma sospeso per pioggia -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi vanno a caccia della finale nei 400 ostacoli - #Atletica… - RunnersToscana : RT @atleticaitalia: ???? due azzurre in finale nei 400 ostacoli #WorldAthleticsU20 ?? ai Mondiali U20 di Cali si qualificano Ludovica Cavo (… - atleticaitalia : ???? due azzurre in finale nei 400 ostacoli #WorldAthleticsU20 ?? ai Mondiali U20 di Cali si qualificano Ludovica Ca… -