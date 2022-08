(Di mercoledì 3 agosto 2022) Resterannoal 4leper l’edizione 2022 del, che ha come obiettivo quello di riconoscere i giovani scienziati che hanno dimostrato eccellenza nei campi dilegati all’ATM e all’aviazione. Il premio offre inoltre aitori che iniziano la loro carriera un’opportunità di ulteriore sviluppo professionale. L’edizione 2022 del premio ha ampliato la sua portata rispetto agli anni precedenti ed è ora aperta a due categorie: Dottorandi, con la possibilità di ricevere un premio di 5.000 euro; Studenti universitari o di master, con la possibilità di vincere un premio di 1.500 euro. Sono benvenuti i contributi di cittadini o residenti in uno Stato membro ...

...membro dell'UE o in un Paese associato al programma quadro die sviluppo Horizon 2020. Fino a tre candidati selezionati per ogni categoria saranno invitati a partecipare ai......dell'Innovazione tecnologica e Transizione digitale ed e' in linea con l'iniziativa europea... dedicato ai sistemi globali di posizionamento satellitare, il Centro Italiano di... Ricerca, Sesar Young Scientist Award: candidature aperte fino al 4 settembre - Ildenaro.it