Milan | De Ketelaere a Milanello dalla mattina Oggi primo allenamento

AntoVitiello : ???De Ketelaere è arrivato in sede per firmare con il #Milan ??? #DeKetelaere - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - AntoVitiello : Il giorno della presentazione di De Ketelaere sarà venerdì 5 agosto alle 14.00 #Milan - OfficiaLucio : RT @OfficiaLucio: #Milan #acMilan #sempremilan #DeKetelaere: 'Volevo solo il Milan' - CorkScrew12 : RT @FraNasato: De Ketelaere a Milan TV: 'Volevo assolutamente venire al #Milan. Ho avuto colloqui con Maldini, Massara e l'allenatore e mi… -

Da quando ha 8 anni Charles Deha sempre e solo indossato la maglia del Bruges: per salutare e ringraziare il nuovo trequartista del, ...Commenta per primo Ilha ufficializzato l'acquisto di Charles De, fiore all'occhiello della campagna acquisti rossonera. Sui suoi account social, il club di via Aldo Rossi ha condiviso un divertente video, ...Ecco come si svolgerà la prima giornata presso il centro sportivo di Milanello per Charles de Ketelaere, l'ultimo arrivato in rossonero.Grande entusiasmo per il nuovo acquisto del Milan, Charles De Ketelaere. Ma la pronuncia del cognome del belga appare quasi impronunciabile. Sull’account TikTok del Milan, è lui stesso a giocare e ins ...