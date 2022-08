Michelle Hunziker | dalla Sardegna a Bergamo con un pizzico di nostalgia

hopeangel365 : Raga, è doppia gravidanza! #michelle #hunziker #aurora #ramazzotti #tottiblasi #francescototti #roma #fairylu… - zazoomblog : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti il caso del test di gravidanza: chi in dolce attesa? - #Michelle #Hunziker… - ZonNapoli : Michelle e Aurora: il retroscena in vacanza Una delle due è.. >> - GossipItalia3 : Michelle Hunziker e la figlia Aurora comprano un test di gravidanza: a chi servirà? #gossipitalianews - zazoomblog : Michelle Hunziker torna a Bergamo: cena con un’amica dopo la separazione con Trussardi - #Michelle #Hunziker… -

AVVISTATE IN COPPIA - Il fatto è che i proverbiali bene informati sostengono chee Aurora Ramazzotti sono state avvistate insieme in una farmacia, intente ad acquistare un test di gravidanza fai - da - te. Non è (ancora) chiaro, però, se serve alla madre o alla ...Una doccia fredda per: il suo programma su Canale 5 è stato rinviato. Un brusco stop che lascia la conduttrice senza parole. Eppure solo pochi giorni fa è tornata in video con lo showImpossible ...Michelle Hunziker e la figlia Aurora sono state beccate mentre compravano un test di gravidanza. Serviva alla mamma o alla figliaLa conduttrice saluta l'isola, le sue vacanze in famiglia sono terminate, ma prima di andare via è stata paparazzata in farmacia ...