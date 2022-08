Ultime Notizie Roma del 02-08-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ayman al-zawahiri è stato ucciso in un attacco americano compiuto con un drone della CIA a Kabul L’operazione è stata condotta durante il fine settimana e secondo fonti dell’amministrazione americana non ha causato Vittime civili a colpire il leader di Al Qaeda sono stati due missili hellfire riferisce un funzionario dell’amministrazione americana parliamo ora di economia hanno sorpreso i dati che l’Istat ha diffuso sull’occupazione giugno che sta al 60,1% mentre il tasso di disoccupazione stabile al 8% il tasso di inattività scende al 34 e 5 vuol dire che almeno per ora l’inflazione alle stelle non ha creato grossi problemi a Chi produce beni e servizi che continua a trovare sbocchi di mercato e quindi a poter pagare lavoratrici e lavoratori è bene però ...