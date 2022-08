MotoGP, dove eravamo rimasti? La “lepre” Quartararo contro la “formica” Espargarò e la “cicala” Bagnaia (Di martedì 2 agosto 2022) La MotoGP ripone ombrelloni, sedie sdraio e teli mare per prepararsi a tornare in pista. Difatti il Motomondiale si appresta a rientrare in azione dopo ben cinque weekend di pausa. Al fine settimana di Assen è seguita una lunga sosta ormai prossima a concludersi. I motori si riaccenderanno a Silverstone, dove dal 5 al 7 agosto andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna. Sono passati più di 40 giorni dal momento dello stop, dunque è bene riallacciare il filo di un discorso interrotto. dove eravamo rimasti? A metà giugno il GP di Germania sembrava aver indirizzato definitivamente il Mondiale verso Fabio Quartararo, ma in Olanda il francese è incappato nel primo vero grande passaggio a vuoto dell’ultimo anno e mezzo. El Diablo ha perso la propria lucidità, forzando i tempi nel ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Laripone ombrelloni, sedie sdraio e teli mare per prepararsi a tornare in pista. Difatti il Motomondiale si appresta a rientrare in azione dopo ben cinque weekend di pausa. Al fine settimana di Assen è seguita una lunga sosta ormai prossima a concludersi. I motori si riaccenderanno a Silverstone,dal 5 al 7 agosto andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna. Sono passati più di 40 giorni dal momento dello stop, dunque è bene riallacciare il filo di un discorso interrotto.? A metà giugno il GP di Germania sembrava aver indirizzato definitivamente il Mondiale verso Fabio, ma in Olanda il francese è incappato nel primo vero grande passaggio a vuoto dell’ultimo anno e mezzo. El Diablo ha perso la propria lucidità, forzando i tempi nel ...

