Libero – Nasce un comitato pro-Nuovo Stadio di Inter e Milan (Di martedì 2 agosto 2022) comitato a favore del Nuovo Stadio di Inter e Milan Prosegue la battaglia burocratica tra contrari e favorevoli al Nuovo Stadio di Inter e Milan. In vista dell’inizio del dibattito pubblico, secondo quanto riportato da Libero, sarebbe nato un comitato favorevole al progetto delle due formazioni. “Esiste un nutrito gruppo di persone, una maggioranza silenziosa, che pensa che il progetto del Nuovo Stadio sia fondamentale per rigenerare un Intero distretto della città – si legge nel comunicato diffuso ieri in vista della conferenza stampa in programma giovedì 4 agosto alle ore 12 presso la sede della Golden Flamingo, via Canova 19/A”. “Siamo ... Leggi su intermagazine (Di martedì 2 agosto 2022)a favore deldiProsegue la battaglia burocratica tra contrari e favorevoli aldi. In vista dell’inizio del dibattito pubblico, secondo quanto riportato da, sarebbe nato unfavorevole al progetto delle due formazioni. “Esiste un nutrito gruppo di persone, una maggioranza silenziosa, che pensa che il progetto delsia fondamentale per rigenerare uno distretto della città – si legge nel comunicato diffuso ieri in vista della conferenza stampa in programma giovedì 4 agosto alle ore 12 presso la sede della Golden Flamingo, via Canova 19/A”. “Siamo ...

VentagliP : RT @pericarla: 'In un mondo che Non ci vuole più Il mio canto libero sei tu E l'immensità Si apre intorno a noi Al di là del limite degli o… - pericarla : 'In un mondo che Non ci vuole più Il mio canto libero sei tu E l'immensità Si apre intorno a noi Al di là del limit… - HornbeamJoe : @gildacana Per mantenere la propria libertà all’obbligo del siero, la mia famiglia ha sfiorato l’indigenza e ne sta… - ramses09975976 : @takeshikovacsk @Schwaben15 @pattolino84 @tommaso_zorzi …per quello tutto nasce dal mio commento iniziale. sono sta… - LucaPellegri : @3filetti Il pensiero libero ? I no vax,a parte un numero ridicolo , sono persone che hanno dubbi e che seguono med… -