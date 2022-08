Gli Usa uccidono il leader al - Qaeda al Zawahiri. Biden: "Giustizia è fatta". Il raid lanciato da un drone (Di martedì 2 agosto 2022) "Giustizia è stata fatta". Così Joe Biden, in isolamento per avere nuovamente contratto il Covid, annuncia l'uccisione del leader di Al Qaida Ayman al - Zawahri dal balcone della Casa Bianca. Un'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) "è stata". Così Joe, in isolamento per avere nuovamente contratto il Covid, annuncia l'uccisione deldi Al Qaida Ayman al - Zawahri dal balcone della Casa Bianca. Un'...

rubio_chef : Gli USA usano il Kosovo per provocare la Serbia alleata della Russia per mettere in mezzo esercito Nato quindi mort… - PaoloCond : Ma quali elezioni anticipate. Anticipate gli Open Usa, piuttosto #sinner - Agenzia_Ansa : 'Gli Usa hanno ucciso il leader di Al Qaida Ayman al-Zawahri'. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'Associated… - lenisa_agostino : Ecco spiegato per la Pelosi sta provocando la guerra con la Cina. Gli USA devono alla Cina 1,2 Trilioni di dollari.… - Albixci : @MediasetTgcom24 Se la visita di Pelosi a Taiwan minerebbe i legami con gli USA, mi sa che sti legami non sono poi così solidi! -