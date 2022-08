Ancora gravissime le condizioni del 49enne ferito in un bar di Pescara (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Luca Cavallito, il 49enne ferito in un agguato avvenuto ieri sera, poco prima delle 20, in un bar del centro di Pescara è in prognosi riservata, Ancora in condizioni critiche, presso l'Unità di Terapia Intensiva e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Pescara, diretto da Rosamaria Zocaro, seguito da Antonella Frattari Responsabile UOS della Rianimazione. Lo fa sapere la Asl di Pescara attraverso un bollettino medico. L'uomo "trasportato dal 118 al Pronto Soccorso con lesioni plurime da ferite da arma da fuoco - si legge nel bollettino-, è arrivato in condizioni generali fortemente critiche. Dopo una prima stabilizzazione dei parametri emodinamici e respiratori ed esecuzione di TC Total Body, il paziente è stato condotto in sala operatoria in ... Leggi su agi (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Luca Cavallito, ilin un agguato avvenuto ieri sera, poco prima delle 20, in un bar del centro diè in prognosi riservata,incritiche, presso l'Unità di Terapia Intensiva e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di, diretto da Rosamaria Zocaro, seguito da Antonella Frattari Responsabile UOS della Rianimazione. Lo fa sapere la Asl diattraverso un bollettino medico. L'uomo "trasportato dal 118 al Pronto Soccorso con lesioni plurime da ferite da arma da fuoco - si legge nel bollettino-, è arrivato ingenerali fortemente critiche. Dopo una prima stabilizzazione dei parametri emodinamici e respiratori ed esecuzione di TC Total Body, il paziente è stato condotto in sala operatoria in ...

