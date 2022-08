Yacht di 21 metri si schianta sugli scogli Un morto e sei feriti - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 1 agosto 2022) Uno Yacht di 70 piedi, circa 21 metri, è finito sugli scogli al largo di Porto Cervo (nella foto d'archivio, una veduta della località sarda): il bilancio è di un morto e sei feriti. La vittima è un ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Unodi 70 piedi, circa 21, è finitoal largo di Porto Cervo (nella foto d'archivio, una veduta della località sarda): il bilancio è di une sei. La vittima è un ...

Corriere : Porto Cervo, yacht di 21 metri finisce sugli scogli: un morto e 6 feriti (di cui due gravi) - fanpage : ??ULTIM'ORA - Incidente in mare a Porto Cervo. Uno yacht di 21 metri, con a bordo 7 persone, è finito sugli scogli.… - StefaniaFalone : RT @fanpage: ??ULTIM'ORA - Incidente in mare a Porto Cervo. Uno yacht di 21 metri, con a bordo 7 persone, è finito sugli scogli. Il bilanci… - claudiaflor31 : RT @fanpage: ??ULTIM'ORA - Incidente in mare a Porto Cervo. Uno yacht di 21 metri, con a bordo 7 persone, è finito sugli scogli. Il bilanci… - fanpage : ??ULTIM'ORA - Incidente in mare a Porto Cervo. Uno yacht di 21 metri, con a bordo 7 persone, è finito sugli scogli.… -