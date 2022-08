Legati? Salvini e la Russia | tempo di chiarimenti

(Di lunedì 1 agosto 2022) Sarà quel che sarà. Al momento è difficile scrivere l’epilogo di una storia – la guerra ibrida di Mosca contro l’Italia – che ha troppi punti oscuri. Gli indizi ci sono tutti. Forse sono addirittura troppi. Quel che manca è ovviamente la certezza di un intervento a gamba tesa, volto a condizionare il voto degli italiani, per imporre quella svolta che Putin non solo sogna, ma ha più volte teorizzato. Una cosa tuttavia gli elettori possono, anzi devono, pretendere: sapere esattamente da che parte stanno i singoli protagonisti della vicenda politica italiana. Conoscere in anticipo se, con il loro voto, l’asse della politica estera italiana si sposterà verso Washington e Bruxelles oppure verso Mosca e Pechino. E per capirlo devono pretendere un’assoluta limpidezza. Che escluda ogni indeterminatezza o furbesco ecumenismo. O peggio ancora l’alibi di un possibile cerchiobottismo. Troppa ...

Miti_Vigliero : 'Rischiamo un potere filo Putin? 'Soprattutto da parte di Salvini e Berlusconi: dubito che Meloni avrà la forza di… - Ksada64 : RT @giap87625642: Inutile dire Renzi Letta Calenda Salvini Meloni son tutti legati a doppio filo a Berlusconi ...si rigirano sempre fra lor… - giap87625642 : Inutile dire Renzi Letta Calenda Salvini Meloni son tutti legati a doppio filo a Berlusconi ...si rigirano sempre f… - AntoAnci : @SacconiPaolo @maxpesciolino Guarda che sono Salvini ,meloni e Renzi legati alla Russia..... - Orilio1 : @PieroSrr @zicolo66 @Mariaritaleoni Noi siamo talmente legati alle nostre mediocrità che le eccellenze le mandiamo… -

Corriere

... un braccio di ferro vinto in maniera schiacciante dache non ha tenuto conto delle ... i veneti si sentono pragmatici,a interessi economici e sociali precisi e sembrano non ...Alla base del gesto non ci sono motiviall'odio razziale: 'Le indagini sono in corso, ma la ... Si è espresso anche il leader della Lega Matteo, che ha scritto su Twitter: 'Non si può ... La Lega, Salvini e Zaia. Che cosa realmente divide il partito "Mentre nel centrodestra si parla di programma e cose da fare, a sinistra si stanno malmenando per le poltrone. Ci sono due mondi diversi: uno ...Il leader della Lega Matteo Salvini il 3 agosto sarà a Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria per dare il via alla campagna elettorale ...