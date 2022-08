Elezioni, Calenda non toglie i veti: Letta convoca la direzione del Pd (Di lunedì 1 agosto 2022) C'è aria di rottura tra Pd e Azione, con Carlo Calenda che continua a voler dettare la linea sulle alleanze del partito guidato da Letta. In sostanza, Sinistra Italiana e Verdi devono stare fuori. Con ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 agosto 2022) C'è aria di rottura tra Pd e Azione, con Carloche continua a voler dettare la linea sulle alleanze del partito guidato da. In sostanza, Sinistra Italiana e Verdi devono stare fuori. Con ...

Ettore_Rosato : “Alle elezioni andremo da soli, al centro, spero si unisca anche Calenda. Saremo l’unica novità sulla scheda eletto… - Agenzia_Ansa : 'Agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassif… - Linkiesta : Se #Calenda e #Renzi decidono di rompere con il Pd, i cocci sono di Letta I dem non sono incolpevoli nelle incompr… - Marina5116 : @lucianoghelfi Ci prendete tutti per scemi? Sappiamo bene che è tutta questione di forma. Nella sostanza, dopo le e… - GaeDeRoberto : #Calenda: 'se Letta dice no è responsabile della rottura.' Mmm se Letta dice no prendi al massimo il 4% e forse non… -