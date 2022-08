“Attenti a quei 4” | la campagna sui pesci alieni nel Mediterraneo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 1 agosto 2022) Nel Marsono comparse quattro specie di. E’ l’allarme lanciato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dall’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim).Questi 4sono di origine tropicale. Arrivati nel nostro mare attraverso il canale di Suez sono stati segnalati dai marinai al largo della costa siciliana. Queste specie aliene sono: pesce palla maculato, estremamente velenoso perché alcune sue parti contengono la tetradotossina, una sostanza che provoca paralisi respiratoria e problemi al sistema cardiocircolatorio; pesce scorpione, dotato di pungiglioni che rilasciano una tossi che può provocare, nei casi meno gravi eritema, ecchimosi o cianosi, oppure in rari casi anche ...