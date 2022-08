Ascolti TV 31 luglio 2022, eliminati i Monelli a Reazione a Catena: l'errore nello spareggio (Di lunedì 1 agosto 2022) Domenica 31 luglio i palinsesti Rai e Mediaset hanno riscontrato qualche calo negli Ascolti tv. Ciononostante i programmi che hanno arricchito le domeniche degli spettatori hanno saputo regalare un ottimo antidoto contro la noia. È il caso di Reazione a Catena che continua ad andare in onda al solito orario. Nell'appuntamento di ieri ne sono successe di cotte e crude, come l'eliminazione inattesa degli ormai ex campioni basilicatesi. Per Domenico e le sue cugine Martina e Federica è giunto il fatidico giorno dell'uscita di scena e lo hanno fatto dopo un errore sopraggiunto durante lo spareggio decisivo! Ascolti TV ieri 31 luglio, La dama velata in replica su Rai 1 Nel prime time di Rai 1 è stata riproposta la fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 1 agosto 2022) Domenica 31i palinsesti Rai e Mediaset hanno riscontrato qualche calo neglitv. Ciononostante i programmi che hanno arricchito le domeniche degli spettatori hanno saputo regalare un ottimo antidoto contro la noia. È il caso diche continua ad andare in onda al solito orario. Nell'appuntamento di ieri ne sono successe di cotte e crude, come l'eliminazione inattesa degli ormai ex campioni basilicatesi. Per Domenico e le sue cugine Martina e Federica è giunto il fatidico giorno dell'uscita di scena e lo hanno fatto dopo unsopraggiunto durante lodecisivo!TV ieri 31, La dama velata in replica su Rai 1 Nel prime time di Rai 1 è stata riproposta la fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone, ...

