Rugani pronto a partire: la difesa scricchiola, la situazione (Di domenica 31 luglio 2022) Daniele Rugani non è mai stato in grado di diventare un grande punto di forza della Juve e per questo rischia di andarsene via da Torino. In questo momento la Juventus sta cercando in tutti i modi di trovare delle soluzioni per poter migliorare sempre di più il livello della propria squadra, con Daniele Rugani che ormai rappresenta sicuramente un giocatore inadatto per poter sognare in grande e dunque si stanno cercando in tutti i modi delle soluzioni che possano permettere ai bianconieri di elevare il proprio valore. Ansa FotoA livello giovanile sono davvero tantissimi i giocatori che riescono a mettersi in evidenza per tutto il proprio talento, ma la vera difficoltà è quella di riuscire a confermarsi non soltanto nelle categorie più importanti, ma allo stesso tempo anche con squadre di alto livello. Daniele Rugani infatti è uno di ... Leggi su juvedipendenza

