Alika ucciso in pochi minuti in strada, la famiglia: "Ferlazzo perché non era vigilato?" (Di domenica 31 luglio 2022) Non trova pace la moglie di Alika Ogorchukwuch, l'ambulante nigeriano ucciso a Civitanova a colpi di stampella in pieno giorno e sotto gli occhi dei... Leggi su today (Di domenica 31 luglio 2022) Non trova pace la moglie diOgorchukwuch, l'ambulante nigerianoa Civitanova a colpi di stampella in pieno giorno e sotto gli occhi dei...

robertosaviano : Guardare e non intervenire. Non fuggire, ma fermarsi a fotografare. Quello che è accaduto a #civitanovamarche ad Al… - matteorenzi : Un padre di famiglia è stato ucciso in modo atroce e razzista mentre i passanti facevano video senza fermare l’aggr… - rulajebreal : Le ultime parole di #GeorgeFloyd mentre veniva soffocato da un ginocchio: NON POSSO RESPIRARE. Alika Ogorchukwu è s… - Vitali_7293 : @LaStampa Penso anche io che sia stato più il razzismo che altro ad aver ucciso Alika.. - OsaPaola : RT @RescueMed: #CivitanovaMarche Tutti guardano mentre Alika Ogorchukwu viene ucciso. Nessuno interviene. Ma era nero e povero. La normal… -