Tu si que vales, svelati i nuovi conduttori: saranno due ex allievi di Amici? (Di sabato 30 luglio 2022) La nuova stagione televisiva targata Mediaset partirà verso la metà di settembre 2020, tra i format di punta che verranno proposti per prima ci sarà Tu si que vales, il varietà firmato Maria De Filippi. Com’è stato annunciato in questa calda estate, il programma andrà incontro a quella che sembra essere proprio una rivoluzione. Qualche giudice mancherà, così come la conduzione che cambierà in buona parte. Stando ai rumors, infatti, la De Filippi avrebbe puntato su due ex allievi di Amici. Tu si que vales: un’edizione tutta rinnovata Sebbene gli ascolti siano sempre molto alti, Tu si que vales avrebbe sentito la necessità di cambiare qualcosa nella prossima edizione. I tempi cambiano ed è giusto proporre le novità, dando spazio soprattutto ai giovani. Su questo tema, nessuno come Maria De Filippi è più ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 luglio 2022) La nuova stagione televisiva targata Mediaset partirà verso la metà di settembre 2020, tra i format di punta che verranno proposti per prima ci sarà Tu si que, il varietà firmato Maria De Filippi. Com’è stato annunciato in questa calda estate, il programma andrà incontro a quella che sembra essere proprio una rivoluzione. Qualche giudice mancherà, così come la conduzione che cambierà in buona parte. Stando ai rumors, infatti, la De Filippi avrebbe puntato su due exdi. Tu si que: un’edizione tutta rinnovata Sebbene gli ascolti siano sempre molto alti, Tu si queavrebbe sentito la necessità di cambiare qualcosa nella prossima edizione. I tempi cambiano ed è giusto proporre le novità, dando spazio soprattutto ai giovani. Su questo tema, nessuno come Maria De Filippi è più ...

giulisss_23 : @soppyzz te lo dico io, nessuna. però ve sentite come se foste dei conduttori, presentatori stile “Tú sí que vales”… - giulisss_23 : @Spectra_anna ma tu, di preciso, di che mansioni ti occupi? no perché vedo tanti commenti del cazzo, un po’ simile… - GattoneTele : @HuffPostItalia @DrApocalypse Perfetti per un reality. Ne abbiamo tanti in Italia: tale è quale, ballando, tu si qu… - catefinavera : comunque quest’anno ogni tanto ho visto “tu si que vales” solo per giulia stabile - khtvgs : @hrjnsw @iRyujvn @s4ojin MA BASTA CON QUESTI TWEET KILOMETRICI CHE NON FANNO RIDERE MANCO A QUELLI DI TU SI QUE VAL… -