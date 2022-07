Sinner-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Umago 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz in occasione della finale del torneo Atp 250 di Umago 2022. L’azzurro ha sconfitto il connazionale Franco Agamenone al penultimo atto del torneo, riuscendo a prevalere in due set, senza soffrire affatto il tennis del tennista di Rio Cuarto; dal canto suo, lo spagnolo ha interrotto la corsa di un altro azzurro, Giulio Zeppieri, in tre set lottati. La superficie non favorisce l’azzurro, che ha però sconfitto Alcaraz poche settimane fa a Wimbledon e proverà a ripetersi. Sesta finale stagionale per lo spagnolo, solo la prima invece per l’altoatesino. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI I due protagonisti scenderanno in campo domenica 31 luglio, non prima delle ore 20.00 italiane, sul Campo Centrale di Amburgo. La ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Jannikaffronterà Carlosin occasione delladel torneo Atp 250 di. L’azzurro ha sconfitto il connazionale Franco Agamenone al penultimo atto del torneo, riuscendo a prevalere in due set, senza soffrire affatto il tennis del tennista di Rio Cuarto; dal canto suo, lo spagnolo ha interrotto la corsa di un altro azzurro, Giulio Zeppieri, in tre set lottati. La superficie non favorisce l’azzurro, che ha però sconfittopoche settimane fa a Wimbledon e proverà a ripetersi. Sestastagionale per lo spagnolo, solo la prima invece per l’altoatesino. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI I due protagonisti scenderanno in campo domenica 31 luglio, non prima delle ore 20.00 italiane, sul Campo Centrale di Amburgo. La ...

Eurosport_IT : Sarà Sinner contro Alcaraz in finale! ? Jannik vince il derby italiano contro Agamenone in due set e sfiderà lo sp… - josemorgado : Umag ATP 250 semifinals: [1] Carlos Alcaraz ???? vs. [Q] Giulio Zeppieri ???? [2] Jannik Sinner ???? vs. [Q] Franco Agamenone ???? - FiorinoLuca : Jannik #Sinner supera Franco Agamenone e stacca il pass per la prima finale stagionale. Giocherà la 7ª finale a li… - GeorgeSpalluto : Alcaraz vs Sinner sarà la 3^ finale stagionale di un Atp 250 tra Top 10 dopo quelle di Marsiglia (Rublev vs Auger-A… - caterinaerrigo : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner supera Franco Agamenone e stacca il pass per la prima finale stagionale. Giocherà la 7ª finale a livello A… -