Pjanic potrebbe ritornare alla Juventus: i dettagli (Di sabato 30 luglio 2022) Miralem Pjanic potrebbe ritornare alla Juventus in questa sessione di mercato: ecco i dettagli La Juventus, viste le difficoltà ad arrivare a Paredes, valuta altre possibilità per rafforzare il centrocampo e l'ultimo nome è quello di Miralem Pjanic. Come riportato da Tuttosport, il bosniaco sarebbe ritornato volentieri a Torino già un anno fa e il Barcellona non reputa il calciatore incedibile. Quindi per i bianconeri, in caso servisse un piano B, il prestito di Miralem sarebbe la scelta più sicura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

pisano_giacomo : @GiGiglio99 @att_att6 Pjanic potrebbe partecipare alla sagra della pecora e fare brutta figura - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: 28/07/2022 #Calciomercato: l'infortunio di Pogba ha messo in allarme la @juventusfc che non aveva interesse a spender… - JuveReTransfers : 28/07/2022 #Calciomercato: l'infortunio di Pogba ha messo in allarme la @juventusfc che non aveva interesse a spen… - napolista : Xavi cancella Pjanic dalla lista dei partenti: è un osservato speciale, alla fine potrebbe restare Lo scrive Sport… - Djnc78 : @juanitosaltato Ps. newentini non perché lo JUVENTINO vorrebbe Pjanic, ma perché solo un primate come il newentino… -