Pentathlon moderno, Mondiali 2022: Elena Micheli vola in finale (Di sabato 30 luglio 2022) Elena Micheli sarà protagonista nella finale ai Mondiali Senior 2022 di Pentathlon moderno. L’atleta azzurra del Centro Sportivo Carabinieri ha destato una grande impressione nella semifinale ‘B’ dominata all’Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport ad Alessandria d’Egitto. Micheli ha chiuso in testa con 1095, davanti all’ungherese Michelle Gulyas (1093) e alla coreana Sunwoo Kim (1091). Niente da fare per Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), nona e seconda tra le escluse con 1063 punti, diciassettesima Maria Lea Lopez (Carabinieri) con 1001. Elena Micheli darà la caccia alla medaglia nella finale di oggi, sabato 30 luglio, a partire dalle 20.05. Le ragazze ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022)sarà protagonista nellaaiSeniordi. L’atleta azzurra del Centro Sportivo Carabinieri ha destato una grande impressione nella semi‘B’ dominata all’Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport ad Alessandria d’Egitto.ha chiuso in testa con 1095, davanti all’ungherese Michelle Gulyas (1093) e alla coreana Sunwoo Kim (1091). Niente da fare per Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), nona e seconda tra le escluse con 1063 punti, diciassettesima Maria Lea Lopez (Carabinieri) con 1001.darà la caccia alla medaglia nelladi oggi, sabato 30 luglio, a partire dalle 20.05. Le ragazze ...

