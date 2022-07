Il parlamento iracheno è stato occupato per la seconda volta in pochi giorni dai sostenitori del religioso sciita Muqtada al Sadr (Di sabato 30 luglio 2022) Il parlamento iracheno a Baghdad è stato occupato per la seconda volta in pochi giorni dai sostenitori del religioso sciita Muqtada al Sadr, che guida uno dei due principali schieramenti politici, la coalizione Sairoon. Almeno 60 persone sono rimaste ferite, Leggi su ilpost (Di sabato 30 luglio 2022) Ila Baghdad èper laindaidelal, che guida uno dei due principali schieramenti politici, la coalizione Sairoon. Almeno 60 persone sono rimaste ferite,

