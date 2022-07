Gran Premio d’Ungheria, colpo di scena: la pole è di Russell (Di sabato 30 luglio 2022) La Mercedes di George Russell conquista la pole position nel Gran Premio d’Ungheria. Il pilota britannico conquista la prima pole della carriera con il tempo di 1.17.377 davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz a +0.044 e di Charles Leclerc a +0.190. Quarto posto per la McLaren di Lando Norris che precede le due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Settima l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, davanti all’Alfa Romeo di Valterri Bottas, alla McLaren di Daniel Ricciardo e chiude in decima posizione la Red Bull di Max Verstappen che guida la classifica mondiale. (Adnkronos) (foto@FormulaUno-Twitter) A day he’ll never forget ? @GeorgeRussell63 #HungarianGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/AIOaa83369 — Formula 1 (@F1) July 30, 2022 Clicca qui per leggere tutte le ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 30 luglio 2022) La Mercedes di Georgeconquista laposition nel. Il pilota britannico conquista la primadella carriera con il tempo di 1.17.377 davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz a +0.044 e di Charles Leclerc a +0.190. Quarto posto per la McLaren di Lando Norris che precede le due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Settima l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, davanti all’Alfa Romeo di Valterri Bottas, alla McLaren di Daniel Ricciardo e chiude in decima posizione la Red Bull di Max Verstappen che guida la classifica mondiale. (Adnkronos) (foto@FormulaUno-Twitter) A day he’ll never forget ? @George63 #HungarianGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/AIOaa83369 — Formula 1 (@F1) July 30, 2022 Clicca qui per leggere tutte le ...

